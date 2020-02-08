كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تستعد للإعصار المداري.. والأمطار الغزيرة تسقط على منطقة حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت غرب استراليا رياح مدمرة، اليوم السبت، في الوقت الذي استعدت فيه البلاد التي اجتاحتها حرائق الغابات لعاصفة واردة.

وكان من المتوقع أن يصل الإعصار الاستوائي داميان إلى الساحل الغربي بالقرب من ميناء هيدلاند، وتم تعليق العمليات في أكبر ميناء للحديد الخام في العالم.

وتم تصنيف داميان على أنها عاصفة من الفئة 3 مع رياح قوية تبلغ 150 كم ساعة (93 ميل في الساعة)، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في غرب أستراليا.

وتم حث سكان المدن الساحلية على البحث عن مأوى، وبالرغم من أن أزمة حرائق الغابات كانت متمركزة في الولايات الشرقية، إلا أن أستراليا الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة كانت تواجه أيضًا تحذيرات حرائق شديدة متعددة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الولاية.

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ومن المتوقع أن تخمد الأمطار الحرائق على الجانب الآخر من البلاد، في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند الشرقية، حيث تسببت حرائق الغابات في إحداث الفوضى منذ سبتمبر.

وأصدر مكتب الطقس "تحذيرًا شديدًا بالطقس" للرياح المدمرة والأمطار الغزيرة المرتفعة بشكل غير طبيعي المد والجزر والفيضانات المحتملة، ولا يزال هناك 40 حريقًا نشطًا في نيو ساوث ويلز، رغم أن السلطات تقول إن هذه الأمطار الغزيرة قد تخمدها.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هطول الأمطار هو الأشد منذ 20 عامًا، بعد سنة كارثية ولا يمكن التنبؤ بها للطقس الأسترالي.

وأسفرت الحرائق عن مقتل 27 شخصًا وحرق ما يزيد عن مليون هكتار، مما أسفر عن مقتل أكثر من مليار حيوان في أستراليا.

