كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتائب حماة الخليج تُعلن الانضمام لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كتائب حماة الخليج، اليوم، الانضمام لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، وذلك سعيًا لتوحيد الجهود العسكرية لمواجهة الاحتلال الإيراني بالأحواز.

ودعت كتائب حماة الخليج في بيان لها كافة الكتائب والثوار في الأحواز الانضمام لكتائب الشهيد ريسان الساري – التابعة لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز- نظرًا للسمعة الطيبة ‫التي تتمتع بها حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز وكتائبها البطلة ونظرًا لما تشهده الساحة الأحوازية من سياسات إيران القمعية والإجرامية والتي تتطلب ضرورة التوحد والعمل على قدر المسؤولية في حماية الوطن.

وأكد مصدر من داخل الحركة لـ"الخليج 365"، أن هناك ترتيبات كثيرة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجئة لسلطات الاحتلال الإيراني بالأحواز.