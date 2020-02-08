كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند: الجندي مطلق النار ربما يحتجز 16 رهينة في مركز تسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجز الجندي مطلق النار في تايلاند، 16 شخصا كرهائن في مركز تجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايلاندية الرسمية، اليوم السبت.

وقد أفادت وسائل إعلام تايلاندية، بإن جنديًا تايلانديًا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

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وقال المتحدث باسم الشرطة االتايلاندية: "إن المسلح استخدم مدفع رشاش وأطلق النار على ضحايا أبرياء مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى".

وأضاف: "لا يمكنني تأكيد عدد القتلى في الوقت الحالي، فقد أغلقت الشرطة المنطقة"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.