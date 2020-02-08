كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو للجندي مطلق النار في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية إطلاق نار عشوائي في شمال شرق تايلاند.

وقد أفادت وكالة فرانس برس، بأن جنديًا استخدم رشاشًا وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى.

وقالت وسائل إعلام تايلاندية، إن الحادث أسفر عن مقتل نحو 12 شخصًا، وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل تظهر تلك اللحظات المأساوية.

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الجندي يدعى "جاكاكربانث توما"، سرق سيارة "همفي" من قاعدته العسكرية، ثم انطلق بها وراح يطلق النار عشوائياً شمال شرق المدينة، حسب ما ذكرت مصادر في الشرطة.