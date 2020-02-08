كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة.. مسؤول: يمكن أن يكون الخوف أكثر ضررا من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس وزراء سنغافورة، اليوم السبت، بأن الخوف يمكن أن يضر أكثر من انتشار فيروس كورونا. وذلك بعد يوم من رفع حالة المدينة مستوى التأهب، مما دفع السكان إلى التخلص من أرفف السوبر ماركت من الأرز والمعكرونة وورق التواليت.

وقال رئيس الوزراء لي هسين لونج: "ليس هنالك داعي للهلع. نحن لا نسجن المدينة أو نلزم الجميع بالبقاء في منازلهم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

رفعت سنغافورة استجابتها لـ "برتقالية" - كما حدث خلال تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003 وانفلونزا الطيور 2009، مما يدل على أن الفيروس شديد وينتقل بسهولة بين الأشخاص.

وأضاف: "لدينا الكثير من الإمدادات، لذلك ليست هناك حاجة لتخزين المعكرونة سريعة التحضير أو الأطعمة المعلبة أو ورق التواليت، كما فعل بعض الأشخاص بالأمس."

وأشار "لي"، إلى أنه إذا استمرت الحالات في النمو وظل معدل الوفيات منخفضًا، فقد تشجع الحكومة المصابين بأعراض خفيفة على الراحة في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المستشفى، مما يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتركيز على أكثر المرضى ضعفًا".

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يوجد في المدينة 33 حالة إصابة بالفيروس التاجي، وبعض الحالات غير مرتبطة بالسفر إلى الصين، حيث توفي أكثر من 700 شخص بسبب الفيروس.

بينما بدأ الوباء في ووهان في الصين، فقد انتشر بسرعة في بلدان أخرى وأثار تدابير وقائية أوسع.

وقال مسؤولو الصحة الفرنسيون، اليوم السبت، إن خمسة مواطنين بريطانيين بينهم طفل تم تشخيصهم بفيروس كورونا في فرنسا، بعد إقامتهم في شاليه التزلج نفسه مع شخص كان في سنغافورة.

أدرجت بريطانيا، الدولة المدينة، في قائمة الدول التي ينبغي على المسافرين العائدين الذين ظهرت عليهم الأعراض عزل أنفسهم، بينما طلبت الكويت من مواطنيها عدم السفر إلى سنغافورة.

ومن المتوقع أن تصل يوم الأحد طائرة إجلاء ثانية تعيد السنغافوريين وأفراد أسرهم من ووهان.