كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحذر من أنها ستحمي مواقع العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت السلطات في تركيا، اليوم السبت، بالرد إذا تعرضت مواقعها العسكرية في إدلب السورية - معقل المعارضة - للهجوم، بعد يوم من تصريح مسؤولين بأن ثلاثة منهم قد حوصروا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، على موقع "تويتر": "مراكز المراقبة في إدلب تواصل واجباتها وقادرة على حماية نفسها بالأسلحة والمعدات التي بحوزتها"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأضافت: "في حالة حدوث هجوم جديد، سيتم تقديم رد مناسب بأقوى طريقة، بناءً على حق الدفاع عن النفس".

بموجب اتفاق مع روسيا، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، أنشأت تركيا 12 مركز مراقبة في إدلب لتفادي هجوم من قبل القوات الحكومية السورية.

منذ يوم الجمعة، أرسلت تركيا 350 مركبة مع قوات كوماندوز مدعومة بمركبات مدرعة لتعزيز المواقع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. بعد أن أبلغ المسؤولون أن ثلاثة كانوا محاصرين من قبل قوات النظام.

أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان، لسوريا مهلة لسحب قواتها من مراكز المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير، بعد مقتل ثمانية أتراك بنيران النظام يوم الاثنين.

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وقال فريتتين ألتون، كبير مساعدي "أردوغان"، إن التصعيد في إدلب أصبح غير مقبول بالنسبة لأنقرة وأنحى باللائمة على نظام الأسد في الأزمة.

وأضاف، في منتدى إعلامي تركي سوري، اليوم السبت في اسطنبول: "لا يمكن أن نتسامح مع ما حدث في إدلب. سنطالب بالمسؤولية عن شهدائنا."

وأوضح: "مكان بشار الأسد في المستقبل ... ليس القصر الرئاسي بل محكمة العدل الدولية في لاهاي".

منذ اندلاع الاشتباكات المميتة، حثت تركيا موسكو على إقناع الأسد بإنهاء الهجوم السوري.

وكان من المقرر أن يلتقي وفد روسي يوم السبت مع مسؤولين أتراك لمناقشة الوضع.