كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جندي تايلاندي يقتل عدة أشخاص في إطلاق نار جماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، في خبر عاجل لها، بسقوط العديد من القتلى في إطلاق نار نفذه جندي تايلاندي شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة في تايلاند، "إن المسلح استخدم مدفع رشاش وأطلق النار على ضحايا أبرياء مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى"، مضيفًا: "لا يمكنني تأكيد عدد القتلى في الوقت الحالي، فقد أغلقت الشرطة المنطقة".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن المسلح، الذي حددته الشرطة هو الرقيب الرائد جاكابانث توما، وقد سرق سيارة عسكرية ونشر صورا ومقاطع فيديو خاصة به أثناء تنفيذ الهجوم.

