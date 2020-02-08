كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في اشتباكات بجنوب كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في كازاخستان، اليوم السبت، مقتل 8 أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب البلاد.

وأوضح وزير الداخلية يرلان تورغومباييف، أن 300 شخصاً شاركوا في المواجهات التي جرت أمس الجمعة، في منطقة جامبيل.

وتبعد منطقة جامبيل، حوالى 3 ساعات بالسيارة عن العاصمة ألماتي، فيما قال وزير الداخلية الكازاخستاني، إن "عشرات الاشخاص جرحوا وقتل 8 أشخاص".

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وأشار الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في بيان إلى أن الشرطة والحرس الوطني يسيطران الآن على الموقف، وأمر الحكومة باتخاذ خطوات للحفاظ على الهدوء.

ويعيش في المنطقة التي شهدت الاشتباكات كثيرون من أقلية الدونغان، وهم مسلمون من أصول عرقية صينية.

وحث توكاييف على إجراء تحقيق شامل وأمر وكالات الأمن بملاحقة من ينشرون خطاب الكراهية العرقية و"شائعات تحريضية ومعلومات كاذبة".