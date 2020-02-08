كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف إصابات جديدة بكورونا على متن سفينة سياحية قبالة اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا على متن سفينة سياحية قبالة اليابان أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، ليصل العدد على متن السفينة إلى 64، فيما يواجه الركاب الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وجاء آخر تأكيد بعد يوم من اكتشاف 41 راكبًا إضافي أُُصيبوا بالفيروس الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، معظمهم في الصين، حيث أصاب أكثر من 30،000 في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت وكالة "فرنس برس".

وقد اختبرت السلطات اليابانية حتى الآن نحو 280 شخصًا على متن السفينة "برينسيس دايموند برينسيس"، والتي تم الحجر الصحي عليها بعد تشخيص إصابة راكب سابق وصل إلى هونج كونج الشهر الماضي بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إن نتائج اختبار ستة أشخاص أُفرج عنها اليوم السبت، وثلاثة منهم تأكد إصابتهم.

وأضافت الوزارة، دون ذكر اسمائهم، أن الركاب الثلاثة هم أمريكيان - امرأة في الستينيات من العمر ورجل في السبعينات من العمر - وامرأة صينية في الثلاثينيات من عمرها. وقد تم بالفعل إرسالهم إلى المستشفى.

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وكما ورد، كان هناك أكثر من 3700 راكب وطاقم على متن السفينة عندما وصلت قبالة ساحل اليابان مساء الاثنين. رست السفينة في يوكوهاما يوم الخميس لإعادة تزويدها بالحجر الصحي الذي قد يستمر حتى 19 فبراير.

أحد المصابين تم العثور عليه في حالة خطيرة. كثيرون على متن الطائرة هم من كبار السن وأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات من الفيروس.

تم إجراء الاختبار في البداية على أولئك الذين أظهروا الأعراض أو كانوا على اتصال وثيق مع الراكب السابق الذي تم تشخيصه.

أبلغت اليابان بالفعل عن 25 حالة على الأقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا باستثناء العدوى على متن السفينة، وأجلت مئات المواطنين من ووهان، المدينة الصينية التي ظهر فيها المرض، بما في ذلك على متن رحلة رابعة يوم الجمعة.

طُلب من المسافرين على متن السفينة البقاء داخل مقصوراتهم لمنع حدوث إصابات جديدة والتعبير عن الإحباط والفوضى.