كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا دافع قيادي حوثي عن حزب الإصلاح؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب القيادي الحوثي المعروف، محمد البخيتي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، دافع فيها عن حزب الإصلاح.

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وقال البخيتي: "هدفي من مخاطبة حزب الاصلاح ونقده هو إيصال هدى الله وكشف الحقيقة وليس الإساءة له"، مضيفًا: "لذلك أود لفت عناية الجميع بعدم جواز تعميم توصيفات مسيئة مثل "حزب الاوساخ" وما على شاكلتها".

وتابع: صحيح أن أغلب قيادات حزب الاصلاح ورمونا باتهامات باطلة وفاحشة ولكن هذا لا يبرر لنا حتى الاقتراب من هكذا اساليب، لتجنب الوقوع في ظلم الكثير من اخواننا الاصلاحيين الذين وقفوا في صف الوطن.