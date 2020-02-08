كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الفرنسية تقتل 30 متطرفا في الساحل الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الفرنسي، إن عمليات القوات الفرنسية والمالية قتلت 30 متطرفًا في منطقة الساحل الإفريقي في الأيام الأخيرة، وسط جهود مكثفة لمحاربة الجماعات الجهادية في المنطقة، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

قتلت غارتان جويتان يوم الجمعة، تتضمن واحدة من أولى الطائرات المسلحة بدون طيار في فرنسا، نحو 20 مسلحا في المنطقة الحدودية المضطربة حيث تجتمع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفقا لبيان عسكري فرنسي.

في وقت سابق من الأسبوع، قتلت عمليتا كوماندوز فرنسيتين حوالي 10 آخرين في المنطقة الحدودية التي تعمل فيها جماعات متطرفة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

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وقال الجيش الفرنسي، إن قوة برخان الفرنسية في منطقة الساحل عملت عن كثب مع القوات المالية في العمليات، ولم تبلغ عن أي خسائر في صفوف القوات الفرنسية أو المالية.

جاء هذا العمل العسكري بعد أن أعلنت فرنسا خططها في 2 فبراير لنشر 600 جندي إضافي لقواتها في برخان، مما يرفع عدد القوات هناك إلى 5100. ستركز معظم القوات الجديدة على المنطقة الحدودية الثلاثية، مركز القتال ضد الجماعات الجهادية.

تعمل بارخان في المنطقة منذ عام 2014. أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء مجموعة الساحل G5 - موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد - خطة جديدة الشهر الماضي لمحاربة الجهاديين في المنطقة.

