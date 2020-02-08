كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تنتظر موافقة الصين على إرسال خبراء كجزء من فريق منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم السفارة الأمريكية لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن خبراء أمريكيين في الأمراض المعدية بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ينتظرون الموافقة على دخول الصين للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا بعد أن أدرجوا في قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث، إن الصين وافقت على السماح لمنظمة الصحة العالمية بتشكيل فريق من الخبراء للسفر إلى الصين للتعرف على الفيروس وإيجاد حلول لتفشي المرض. وفقًا لرويترز.

وقال في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "تقدر الولايات المتحدة جهود الصين والتنسيق المستمر مع مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يتمتع هؤلاء الخبراء الأمريكيون بخبرة واسعة في العمل مع منظمة الصحة العالمية في مجال تفشي الأمراض المعدية والأوبئة بما في ذلك الإيبولا وأنفلونزا الطيور والسارس".

وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية في جنيف إن الوكالة تنتظر أن ترد من الصين على الفريق المقترح، في حين قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه ليس لديه أي معلومات إضافية عن المهمة.

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ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية لرويترز، أيضًا اليوم، إن خبراء أمريكيين في الأمراض المعدية بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ينتظرون الموافقة على دخول الصين للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا بعد أن أدرجوا في قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث أن الصين وافقت على السماح لمنظمة الصحة العالمية بتشكيل فريق من الخبراء للسفر إلى الصين للتعرف على الفيروس وإيجاد حلول لتفشي المرض.

وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية في جنيف إن الوكالة تنتظر أن ترد من الصين على الفريق المقترح، في حين قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه ليس لديه أي معلومات إضافية عن المهمة.