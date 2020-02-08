كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامون كنديون يطالبون بمقاضاة إيران بمليار دولار لإسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محامون كنديون دعوى قضائية جماعية نيابة عن ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران في 8 يناير، ويطالبون بدفع تعويضات لا تقل عن 1.1 مليار دولار (1.5 مليار دولار كندي)، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وجاء في الدعوى: "الدولة الإيرانية، المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وكبار قادة الحرس الثوري - بما في ذلك قائد قوة الفضاء أمير علي حجي زاده - ويقال إن آخرين مدعى عليهم"، وتزعم الدعوى، أن الطائرة دمرت "عن قصد" وتشكل "عملاً إرهابيًا متعمدًا".

المدعي الرئيسي في الدعوى مجهول، لكن تم إعطاؤه اسم مستعار "جون دو"، ويقاضي نيابة عن أحد أفراد العائلة المباشرين يدعى "جاك دو". يزعم الملف أن "جون دو" يجب أن يبقى مجهولًا خوفًا من تعرض أفراد أسرته الإيرانيين للضرر أو حتى القتل "على يد النظام الإيراني".

وبحسب ما ورد، تم رفع الدعوى في 24 يناير في محكمة في تورنتو، ومن غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الذين يمثلون إيران قد خدموا أم لا. والحكومة الإيرانية لم تعلق بعد على القضية.

جوناه أرنولد ووالده مارك أرنولد من شركة وينمان للمحاماة في تورنتو، وأرنولد إل إل بي محامي رئيسي في القضية. وقد نجحت شركة المحاماة، سابقًا، في تأمين التحفظ على بعض الأصول الإيرانية بسبب مقتل مواطنين أمريكيين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في لبنان وإسرائيل في إدانة إيران. ونفت طهران صراحة مسؤوليتها في تلك الحالات.

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كندا ليست هي الدولة الوحيدة التي سمحت للمواطنين بمقاضاة الحكومة الإيرانية لتورطهم المزعوم في أنشطة إرهابية. في عام 2018، أمرت محكمة أمريكية إيران بدفع مليارات الدولارات كتعويض لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، على الرغم من عدم تقديم دليل مباشر على تورط إيراني، وكانت طهران منفتحة بشأن كره الإرهابيين السنة الإسلاميين المتطرفين مثل القاعدة و"داعش".

وتعاونت إيران مع السلطات الأوكرانية والكندية في التحقيق مع شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتوجهة إلى كييف، وقد سمحت للمحققين الأوكرانيين والكنديين بدراسة موقع التحطم.

كما ذكرت طهران، أنها تعتبر الرعايا الكنديين الإيرانيين على متن الطائرة مواطنين إيرانيين. رفضت أوتاوا هذا الموقف باعتباره "هراء".

وقال سفير إيران في أوكرانيا هذا الأسبوع، إن طهران قد تنقل مسجلات الطائرة الخاصة بالطائرة التي تم إسقاطها إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى إذا فشلت جهودها الخاصة لفك رموزها.

وحث وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إيران على إرسال الصناديق السوداء إلى فرنسا على الفور وفقًا لرغبات كندا.