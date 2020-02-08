تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع نجم الإنتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للحصول على خدمات أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي المطلوب بشدة لدى برشلونة الإسباني.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي دخل سباق التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم خدمات إيمرسون بالميري أو ماركوس ألونسو ضمن الصفقة لإغراء إنتر.
وأوضحت أن من المعروف إعجاب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، بألونسو، لا سيما أنه هو من اختاره للانضمام إلى تشيلسي.
يذكر أن عقد لاوتارو مع إنتر يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 94 مليون يورو، وبالتالي يستطيع اللاعب الرحيل دون موافقة مسؤولي النيراتزوري.
وسبق أن أكدت العديد من التقارير أن ليونيل ميسي اختار لاوتارو، كي يكون خليفة لويس سواريز في برشلونة.
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