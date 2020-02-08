القبعات الزرق يباشرون بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي

أفاد مصدر أمني، السبت، بمباشرة القبعات الزرق بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أصحاب القبعات الزرق باشروا بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي وسط العاصمة بغداد". واعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من، اليوم السبت، عن ميثاق "ثورة الاصلاح"، وفيما دعا الى انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم امر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الامنية، طالب بأن يكون يوم الجمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة.



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