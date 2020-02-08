استقلال طهران يطير الى أربيل تحضيراً لمواجهة الشرطة بدوري الابطال

وستقام المباراة على ملعب "فرانسوا حريري" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، غداً الاحد.

وتخلف عن رحلة الفريق الإيراني شيخ دياباته وكذلك عارف غلامي وسياوش يزادني وفرشيد اسماعيلي بسبب الإصابة.



وتم تغيير توقيت المباراة بعدما كان من المقرر ان تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بسبب برودة الطقس.