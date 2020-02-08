استقلال طهران يطير الى أربيل تحضيراً لمواجهة الشرطة بدوري الابطال

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2020-02-08 | 14:17
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توجه وفد نادي استقلال طهران الإيراني، الى مدينة أربيل استعداداً لمواجهة الشرطة في أولى مبارياته بدوري ابطال آسيا 2020.
وستقام المباراة على ملعب "فرانسوا حريري" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، غداً الاحد.
وتخلف عن رحلة الفريق الإيراني شيخ دياباته وكذلك عارف غلامي وسياوش يزادني وفرشيد اسماعيلي بسبب الإصابة.
وتم تغيير توقيت المباراة بعدما كان من المقرر ان تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بسبب برودة الطقس.
وتخلف عن رحلة الفريق الإيراني شيخ دياباته وكذلك عارف غلامي وسياوش يزادني وفرشيد اسماعيلي بسبب الإصابة.
وتم تغيير توقيت المباراة بعدما كان من المقرر ان تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بسبب برودة الطقس.
المحرر: محمد خليل
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