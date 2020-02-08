الجيش السوري يحكم سيطرته على "سراقب" ويواصل التقدم بإدلب

أحكم الجيش السوري، السبت، سيطرته الكاملة على مدينة "سراقب" الواقعة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، بعد دخولها نهاية الأسبوع الماضي، وواصل تقدمه في المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن وحدات الجيش السوري أنهت تمشيط مدينة "سراقب" الاستراتيجية وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

من جانبه قال التلفزيون السوري إن الجيش سيطر على كامل مدينة "سراقب" التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان مناطق عدة في محافظة إدلب.

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وبث التلفزيون السوري لقطات مباشرة من المدينة الواقعة في ريف إدلب، مشيرا إلى أن وحدات من الجيش السوري مشطت مدينة سراقب بالكامل من المفخخات والألغام.

وكانت قوات الجيش السوري تمكنت من تحرير مدينة سراقب في شمالي غرب البلاد، الخميس، من قبضة الإرهابيين، وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب المئات من مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل متحالفة معها"، وذلك بعد أسبوع من سيطرة قوات النظام على مدينة "معرة النعمان"، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

يذكر أن العمليات العسكرية للجيش السوري نجحت منذ أغسطس/آب الماضي في تطهير إدلب من المليشيات المسلحة التي تدعمها أنقرة، وبدأت بمدينة خان شيخون.



وامتدت نجاحات الجيش السوري لبسط سيطرته على الأراضي التي سيطرت عليها المليشيات المسلحة، ونجح بالفعل في تطهير إدلب بالكامل من خلال دخول مدينة معرة النعمان، التي تعد آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق، وتشكل استعادتها هدفا استراتيجيا.

وتتميز معرة النعمان ببعدها الاستراتيجي، إذ تقع على الطريق الدولي الرابع بين محافظة حلب والعاصمة دمشق، وظل متطرفون يسيطرون على المدينة وعدد من المناطق في محافظات حلب وحماة واللاذقية، قبل أن يستعيدها الجيش السوري.