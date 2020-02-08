فرنسا: وزيرة الصحة تعلن رصد إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية

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خبراء فرنسيون في معهد للبحوث بمدينة ليون 5 فبراير 2020

كشفت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان السبت عن تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية (شرق فرنسا) بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة "حيث أقام من 20 إلى 23 يناير، ووصل إلى فرنسا يوم 24 يناير وبقي أربعة أيام".

قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان السبت إنه تم تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية (شرق فرنسا) بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة.وأضافت إن هناك طفلا بين المصابين، واصفة حالتهم بأنها ليست خطيرة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.وقالت الوزيرة إن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت "عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية".

وتابعت قائلة إن "الحالة الأصلية نمت إلى علمنا الليلة الماضية، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة حيث أقام من 20 إلى 23 يناير، ووصل إلى فرنسا يوم 24 يناير وبقي أربعة أيام".