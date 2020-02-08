خامنئي: مكائد الأعداء ضد الأمة مآلها الفشل

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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم السبت عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله إن بلاده ستملك من القوة ما يمكنها من مواجهة مكائد الأعداء.
ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية ”سنملك من القوة ما يمكننا من وضع نهاية لمكائد أعدائنا... مكائدهم ضد الأمة الإيرانية مآلها الفشل“.
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