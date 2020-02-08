انت الان تتابع خامنئي: مكائد الأعداء ضد الأمة مآلها الفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزعيم الأعلي الإيراني علي خامنئي

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم السبت عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله إن بلاده ستملك من القوة ما يمكنها من مواجهة مكائد الأعداء.

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية ”سنملك من القوة ما يمكننا من وضع نهاية لمكائد أعدائنا... مكائدهم ضد الأمة الإيرانية مآلها الفشل“.