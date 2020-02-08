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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند.. جندي يقتل عشرة مدنيين في أطلاق نار عشوائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الشرطة التايلاندية، السبت، أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار عشوائي نفذه جندي شمال شرقي البلاد.
وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية إن الجندي "استخدم رشاشا وأطلق النار على ضحايا أبرياء، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بمقتل نحو 12 شخصا، ومن المرجح أن يزيد عدد القتلى نظرا لتعرض العديد لإصابات بالغة.
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