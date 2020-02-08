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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلن مقتل جندي من قواتها في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، جراء حادث في المنطقة التي تشهد عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية، اليوم السبت، عن الوزارة قولها في بيان نشرته اليوم إن "5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في المنطقة". وأشار البيان إلى مقتل أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لانقاذه. ويذكر أنه في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري (المعارض)، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق، يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.
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