الصحة تستنكر إستهداف الحوثي للمستشفيات وتستغرب الصمت الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعربت وزارة الصحة العامة والسكان عن إستنكارها لإستهداف الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً عدداً من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية والتي كان اخرها استهداف المستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة بمفرق الجوف ،والمستشفی السعودي الميداني بمحافظة مأرب واللذين يعملان على تقديم الخدمات الطبية للنازحين.



Advertisements

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أعربت فيه ايضاً عن استغرابها ودهشتها للصمت المطبق للمنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني والتي لم تقم حتی باصدارها بيان بادانتها وتحديد موقفها الصريح والواضح تجاه هذا العمل الاجرامي الذي يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاعراف الدوليه وماسبقه من حوادث مماثلة باستهداف المنشات وطواقم الاسعاف والعاملين الصحيين .. مشددة على ضرورة ان لاتقف المنظمات الدولية موقف المتفرج حيال جرائم المليشيات الحوثية.

واشار البيان الی ان استهداف المستشفيات التي تعمل علی مساعدة المرضی النازحين بمحافظة مأرب وتقديم خدماتها الانسانية، يعكس مدی افلاس هذه الجماعات الاخلاقي ويدل علی سقوط قيمها الانسانية لتسجل اسمها وبجدارة في خانة المنتهكين للقانون..مؤكداً ان مثل هذه الاعمال الاجرامية لايقبلها دين ولاعرف ولاقانون.