شاهد .. مرزوق الغانم يرمي صفقة القرن في الارض ويؤكد أن مكانها مزبلة التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قام رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، برمي خطة السلام الأمريكية بشأن فلسطين والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" فيالأرض .. مؤكداً أن مكانها في مزبلة التاريخ .



جاء ذلك خلال كلمته على هامش إجتماع البرلمانات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم السبت .

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وقال "نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول: هذه وسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ".

وألقى الغانم بعد ختام كلمته بمستندات ”صفقة القرن“ على الأرض وسط تصفيق من بعض الحضور من حوله.

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