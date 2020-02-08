الجرب يضرب قطر بعد انتشاره في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال نشطاء قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدة مناطق في قطر تعاني من انتشار مرض الجرب، الذي أصاب 13 شخصا في أحدث بلاغ، منهم 8 قطريين و5 مقيمين، في ظل تكتم حكومي على انتشار العدوى.



وانتقد قطريون على موقع تويتر التعتيم الإعلامي الرسمي في بلادهم على تفشي المرض، وأطلقوا هاشتاق #تفشي_الجرب_في_قطر.

وأكدوا أن المرض انتشر بسبب المنتجات التي يتم استيرادها من أماكن مجهولة، فيما قال آخرون إنه بسبب الإهمال الطبي تجاه العمالة الوافدة في بلادهم.

وتعاني العمالة الوافدة في قطر من ظروف إقامة قاسية، ما ساهم في انتشار الأمراض في صفوفها.

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ويأتي انتشار الجرب في قطر بعد نحو شهر من مواجهة تركيا لنفس المرض، إذ كشفت وزارة الصحة التركية في 16 ديسمبر الماضي أن وباء الجرب انتشر في عدد من المدن التركية، فيما حذر الصيادلة من عدم توفر الأدوية الخاصة به.

والجرب مرض جلدي خطير يسبب الالتهاب الجلدي ومعروف باسم "حكة الـ7 سنوات"، ومن أكثر أعراضه شيوعا حكة شديدة وطفح جلدي يشبه البثور، وفي بعض الأحيان يمكن رؤية جحور صغيرة على الجلد.

وتحتاج العدوى الأولية عادة من أسبوعين إلى 6 أسابيع قبل ظهور الأعراض، أما إذا أصيب الشخص بعدوى للمرة الثانية فتظهر الأعراض خلال يوم واحد.

ويمكن للأعراض أن تظهر في معظم أنحاء الجسم أو في مناطق معينة فقط، مثل الرسغين وبين الأصابع أو على طول محيط الخصر.