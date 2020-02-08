جبهة البناء: التمادي في ظلم الشعب يستدعي ردود فعل بالمثل

استغرب الامين العام لـ"جبهة ​البناء​ ال​لبنان​ي" ​زهير الخطيب​ في بيان، مقررات ​مجلس الدفاع الأعلى​، داعيا الى "إستراتيجية عسكرية أمنية لمواجهة تداعيات ​صفقة القرن​، إنطلاقا أقله من تحصين لبنان بتحريره من مافيات سياسييه المفسدين ومرابي مصارفه، الذين وضعوا أيديهم على مدخرات اللبنانيين وودائعهم وعطلوا اقتصاده وحياته"، ومحذرا من "ظلم الشعب، لأنه يستدعي بالضرورة ردود فعل بالمثل يشهد لها تاريخ الثورات".

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