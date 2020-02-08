النشرة: تدشين مركز الدكتور نبيل الياس الحداد الثقافي والإجتماعي في زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنه جرى تدشين مركز الدكتور نبيل الياس الحداد الثقافي والإجتماعي في زحلة قرب مركز ​البلدية​، بحضور رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، راعي ​ابرشية زحلة​ المارونية المطران ​جوزف معوض​، راعي ابرشية زحلة و​بعلبك​ وتوابعهما للروم الأرثوذكس ​المتروبوليت انطونيوس الصوري​ وراعي ابرشية زحلة للسريان الأرثوذكس ​المطران بولس سفر​، رئيس ​بلدية زحلة​ – ​المعلقة​ و​تعنايل​ المهندس أسعد زغيب،رئيس ​جمعية تجار زحلة​ ​زياد سعادة​، لجنة المركز المؤلفة من ​ممثلين​ عن ابرشيات زحلة وعدد من المدعوين.



وعن المركز قال المهندس نبيل الحداد انه "عربون محبة ووفاء لمدينتي زحلة التي اعطتني الكثير. اردته مساحة تلاقٍ للجميع في كل المناسبات. القاعات تصلح للإستعمال في الأفراح والأحزان، كما تصلح لإقامة المعارض الفنية والعلمية والندوات الثقافية والإجتماعية ودورات التدريب، وستكون مفتوحة امام الجميع من جمعيات واندية ثقافية ومدارس وجامعات"، مشيرا الى أن "المركز هو الآن مكانٌ للتلاقي والحوار وتعزيز العلاقات الأخوية والإنسانية بين زحلة والجوار. هذا هو وجه زحلة الحضاري وهكذا سيبقى".