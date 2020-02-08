النشرة: العثور على جثة مصابة بضربات بآلة حادة في سعدنايل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن العثور على جثة تعود لـم.ص.ب. (سوري الجنسية) مصابة بضربات بآلة حادة على رأسه في ​بلدة سعدنايل​ وعلى الفور حضرت ​القوى الامنية​ والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.

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