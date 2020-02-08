وزير الصحة يتفقد مراكز صحية في بعلبك الهرمل

قام وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز ​الصليب الأحمر​ والمستوصف التابع ل​وزارة الصحة العامة​ في منطقة ​بعلبك الهرمل​، واطلع من المسؤولين على سير العمل ولا سيما اللقاحات التي يتم تقديمها للأطفال ومعايير حفظها ومدة صلاحيتها وآليات تخزينها. وتمنى حسن الاستمرار في تقديم الخدمة النوعية والمميزة للمواطنين كافة وسط الظروف الصعبة التي تنعكس على ​الحياة​ اليومية وتثقل كاهل الجميع. وأمل أن تتمكن وزارة الصحة العامة، من ضمن إمكاناتها، من تأمين الحاجات التي طلب المسؤولون تزويد المراكز الصحية بها، مؤكدًا أنه سيسعى، ورغم ​الموازنة​ المتواضعة، لتلبية الحاجات الصحية للمواطنين في مختلف الأراضي اللبنانية.

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