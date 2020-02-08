قاسم هاشم: بعد أن تنال الحكومة الثقة ستكون امام الامتحان

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد أن تنال ​الحكومة​ الثقة ستكون امام الامتحان وخلال مهلة الـ100 يوم ليشعر ​اللبنانيون​ ان هناك جدية في التعاطي مع ​الأزمة​ المالية والنقدية ووضع الحلول للمعضلة المعيشية التي تصيب اللبنانيين في حياتهم اليومية وتضع حد ل​سياسة​ المصارف التي تمعن في ارتكاباتها وإجراءاتها وإهانة واذلال الناس وهذا ما يجب وضع حد له بأسرع وقت".

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