النشرة: توقيف حركتي الملاحة والصيد البحري في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "المنخفض الجوي" ضرب ​مدينة صيدا​، مصحوبا برياح قوية وتدن في ​درجات الحرارة​، وبامطار غزيرة حينا وبحبات البرد حينا أخر، في وقت شلت فيه الانواء البحرية حركتي الملاحة و​الصيد​ البحري، وارتفعت امواج البحر وتجاوز رذاذها الحاجز عند المرفأ ​الجديدة​ نتيجة قوتها، كما الحال عند الحاجز الاسمنت قرب مدخل المرفأ القديم.

هذا وأعطى رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ توجيهاته للجنة الكوارث ​البلدية​ ولفرق الطوارىء وورش البلدية والمصلحة الهندسية وفوج الإطفاء والإنقاذ وشرطة البلدية، للبقاء بحالة إستنفار وجهوزية تامة للتدخل عند اللزوم، لمواجهة تداعيات العاصفة والمنخفض الجوي الذي وصل إلى ​لبنان​ مصحوبا برياح شديدة، داعيا المواطنين لأخذ الحذر والتنبه خلال التنقل.

وأعلن المهندس السعودي أن فرق البلدية تسير دوريات لها في شوارع المدينة والكورنيش البحري وهي جاهزة للتدخل السريع من أجل عدم تجمع مياه الأمطار التي تهطل بغزارة بفعل العاصفة، ولمد يد المساعدة المواطنين.