ظريف ناقش مع بيدرسون آخر التطورات في سوريا

اعلنت الخارجية ال​ايران​ية ان "وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ التقى مع المبعوث الخاص ل​سوريا​ غير ​بيدرسون​". ولفتت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ في بيان الى انه "نوقشت آخر التطورات في سوريا خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا مع الوزير محمد جواد ظريف"، مشيرة الى أن "ظريف اكد على استعداد ايران لأي نوع من التعاون في إطار احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، في إشارة إلى الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية"، مضيفة : "بيترسون ناقش مع ظريف وجهات نظره بشأن العملية السياسية وغيرها من المسائل ذات الاهتمام".

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