النشرة: قيمة صادرات لبنان الى الخارج عام 2019 بلغت 3.7 مليار دولار

علمت "​الخليج 365​" أن تقريرا رفع الى المراجع الرسمية، اظهر أن قيمة ​الصادرات​ اللبنانية الى الخارج خلال العام 2019 وصلت الى 3.7 مليار ​دولار​ اميركي، مقارنة مع 3مليار دولار في العام 2018.

واشار التقرير الى ان اكبر نسبة زيادة بين الفئات التي تم تسجيلها في التصدير الى الخارج، هي المجوهرات بنسبة 124.5 في المئة، تليها المعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 18.6 في المئة، والدهون والزيوت بنسبة 5.5 في المئة، والمنتجات الورقية بنسبة 2.9 في المئة.

وكانت ارقام احصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن مصلحة ​الجمارك اللبنانية​ للربع الرابع من العام 2019، اظهرت نمو الصادرات بنسبة 22.8٪؜ في مقابل انكماش صافي الواردات بنسبة 18.4٪؜، ما ادى الى انخفاض ​العجز​ التجاري بنسبة 26 في المئة،

ولفت التقرير الى ان نمو الصادرات سوف يستمر ويتطور اكثر خلال الاشهر المقبلة بسبب شحّ الدولارات للاستيراد وانخفاض سعر السلع الوطنية نسبيا قياسا الى الخارج.