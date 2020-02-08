شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: مصر ستبقى عوناً للشعب الفلسطينى حتى يستعيد حقوقه المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي، وإنها ستبقى عوناً للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الطارئ للإتحاد البرلماني العربي والمنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، بمشاركة 21 برلماناً عربياً بينهم 15 رئيس برلمان.

وقال عبد العال :"موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي والتى تؤكد على عدم شرعية أية اجراءات أحادية في الأراضي المحتلة"، مؤكداً على الحق غير القابل للتصرف للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وشدد الدكتور عبدالعال خلال كلمته، على إيمان مصر الراسخ بأن السلام القائم على أسس عادلة وشاملة يضمن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، كما يدفع إلى التعاون بين الشعوب ولإطلاق عمليات التنمية والرخاء والتقدم، مضيفاً بأن أية محاولة لفرض حلول لا يرتضيها أحد الطرفين واتخاذ إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الأوضاع على الأرض وفرض حقائق جديدة يمكن أن يشعل المنطقة، ويزيد حالة انعدام الأمل، وانتشار الاحباط، وفقدان الثقة في المجتمع الدولي.

كما أكد عبد العال، أن مصر لا تعارض أى مبادرات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين على أن تشمل تلك المبادرات حلولاً تنهي الأسباب الجذرية لتلك المعاناة المتمثلة في استمرار الاحتلال والتعدي على أراضي الفلسطينيين وطردهم وهدم منازلهم وتشريدهم وهى أمور تتعارض جملة وتفصيلاَ مع أحكام القانون الدولي ومع القرارات الدولية ذات الصلة.

و شدد الدكتور على عبدالعال على أن مصر ستبقى عوناً للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 على النحو الذى يدعم أمن واستقرار المنطقة.