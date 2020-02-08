350 مليون درهم مداخيل الجماعات الترابية من أسواق الجملة للخضر والفواكه سنويا

قال عبد الحفيظ الورداني، نائب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، إن أسواق الجملة تضخ في ميزانية الجماعات الترابية ما يزيد عن 350 مليون درهم كمداخيل سنوية، وتوفر أكثر من 4700 منصب شغل قار للتجار.
وكشف الورداني، أمس الجمعة، خلال انعقاد الدورة الأولى من اجتماع المجلس الوطني للاتحاد بتطوان، أن 38 سوقا مهيكلا للجملة للخضر والفواكه، تشكل فضاء لترويج منتوجات أزيد من 3400 فلاحا منتجا بالمغرب.
وأكد المتحدث ذاته، على أهمية هذه المرافق العمومية، ما يستدعي تحيين ومراجعة قوانينها المنظمة، والتي تعود إلى سنة 1962.
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