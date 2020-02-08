تصريحات خطيرة لوالدة المشجع الطنجاوي الذي توفي بعد مباراة الحسنية – فيديو

تصوير – يونس ميموني

تحدثت والدة مشجع اتحاد طنجة، الذي وافته المنية خلال رحلة العودة من مدينة أكادير، عن تفاصيل الحادثة التي تسبب في وفاة ابنها العشريني.

وكشفت الأم المكلومة، في تصريح خصت به “اليوم 24″، تفاصيل اليوم الأسود الذي أودى بحياة ابنها، مبرزة أن خلافا مع سائق السيارة التي أقلته رفقة مشجعين آخرين ومساعده، عرضه للضرب المبرح من طرفهما.

وواصلت الأم سرد تفاصيل جحيم رحلة عودة ابنها إلى مدينة طنجة، والمعاناة التي تجرعتها قبل أن يلقى حتفه بعد أن دهسته سيارة على الطريق السيار.