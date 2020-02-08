اعتبر القيادي في الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، “فوضى” افتتاح مؤتمر حزبه الجمعة، “عادية جداً” ومن “ديمقراطية الحزب”.
وقال وهبي في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “النقاش كان عادياً، وهذه الديمقراطية، رغم الخلاف الكبير”، مؤكداً أن “الحزب تجاوز أزمته بعد محادثات داخلية”.
واعتبر المتحدث، أن الفوضى التي شهدها افتتاح المؤتمر الرابع للحزب في مدينة الجديدة، “نتيجة للضغط من أعضاء في الحزب، تحمسوا لحضور المؤتمر من أجل متابعة أشغاله”.
وكان مؤتمرون احتجوا داخل مركز المعارض، محمد السادس في مدينة الجديدة، حيث يعقد المؤتمر، بسبب ما اعتبروه “تزويراً” في لوائح المؤتمرين، واستنكروا عدم إدراج أسماءهم ضمن اللوائح بعدما تم انتدابهم في المؤتمر.
وتحسر الأمين العام للحزب، حكيم بنشماس، على “فضيحة” حزبه التي حدثت أمام دبلوماسيين ونواب برلمانيين من مختلف دول العالم.
وقال بنشماش في افتتاح الجلسة العامة الأولى، الخاصة بمناقشة التقرير الأدبي والمالي، مخاطباً أعضاء حزبه، “للأسف كان مبرمجاً إلقاء كلمات لشخصيات دولية، ولكن بدلاً من ذلك شاهدوا ما قمتم به قبل قليل”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوضى وعراك افتتاح مؤتمر “البام”.. وهبي: هذه هي الديمقراطية- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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