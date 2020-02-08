رئيس البايرن :”رونالدو لاعب متقدم في السن بالنسبة لنا”

وضع رئيس فريق بايرن ميونيخ الألماني حدا للأخبار التي تتكلم عن إمكانية تعاقد فريقه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، تصريحا لرئيس الفريق قال فيه “يتم ترويج مجموعة من الأسماء، الأمر غير صحيح”.

وقال هيربين هاين رئيس الفريق البفاري : ” يتم تداول أسماء العديد من اللاعبين في وسائل الإعلام، لكن رونالدو بالنسبة لنا لاعب متقدم في السن”.