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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مرزوق الغانم يرمي صفقة القرن في الارض ويؤكد أن مكانها مزبلة التاريخ والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
قام رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، برمي خطة السلام الأمريكية بشأن فلسطين والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" في الأرض .. مؤكداً أن مكانها في مزبلة التاريخ .
جاء ذلك خلال كلمته على هامش إجتماع البرلمانات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم السبت .
وقال "نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول: هذه وسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ".
وألقى الغانم بعد ختام كلمته بمستندات ”صفقة القرن“ على الأرض وسط تصفيق من بعض الحضور من حوله.
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