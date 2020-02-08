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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
أكدت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بيزون اليوم السبت أنه تم تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة.
وتابعت أن هناك طفلا بين المصابين الذين قالت إنهم ليسوا في حالة خطيرة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.
وقالت الوزيرة إن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت "عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية".
وتابعت قائلة "الحالة الأصلية نمت إلى علمنا الليلة الماضية، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة حيث أقام من 20 إلى 23 يناير، ووصل إلى فرنسا يوم 24 يناير وبقي أربعة أيام".
وأضافت أن الحالات الجديدة كانت في منطقة سافوا الجبلية بشرق فرنسا.
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