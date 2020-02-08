شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف بتسع غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بتسع غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في نقيل فرضة نهم. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وكثف التحالف غارات، خلال الأيام القليلة الماضية، في صنعاء والجوف ومأرب.

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