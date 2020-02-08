شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» في الصين.. 717 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

Advertisements

وأوضح إقليم هوبي الصيني تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الإقليم إلى 699 حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1985 شخصاً في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشي الفيروس.

وبشكل إجمالي، قالت السلطات إنه تم تسجيل 24953 حالة إصابة في هوبي منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1100 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.