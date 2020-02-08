شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تايلاند: جندي يطلق النار عشوائيا وسقوط عدة ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية إن جنديا أطلق النار عشوائيا في ناكهون راتاسيما بشمال شرق البلاد اليوم السبت مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث أوقع قتلى.

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