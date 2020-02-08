شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 32 حالة إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أكدت تايلاند اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 32 شخصا.
وقالت وزارة الصحة التايلاندية في بيان إن الحالات الجديدة هي لثلاثة تايلانديين وأربعة مواطنين صينيين.
وتابعت الوزارة أن واحدا من التايلانديين، تم إجلاؤه من مدينة ووهان، بينما التايلانديين الاثنيين الآخرين، كانا يعملان في وظيفتين تتعاملان عن كثب مع سياح.
ولايزال 22 شخصا بالمستشفيات من بين جميع الحالات التي تم اكتشافها في تايلاند، بينما خرج عشرة آخرين منها.
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