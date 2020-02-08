شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقى فى دورته الـ .33

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضى قوله إن القمة ستشهد تسليم الرئيس المصري رئاسة الاتحاد لدولة جنوب إفريقيا.

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وأشار المتحدث إلى أن نشاط السيسي فى أثيوبيا سيتضمن المشاركة فى قمة السلم والأمن الافريقى حول ليبيا، والمشاركة فى اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وفقا لراضي.

ويعقد السيسي على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة.

وتوجه السيسي في وقت سابق اليوم على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات القمة الأافريقية .