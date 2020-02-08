شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : إحباط محاولة للترويج للمخدرات بأساليب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت السلطات اللبنانية عن توقيف مروجي مخدرات يستخدمان أساليب جديدة، حيث تبين أن بعض العصابات باتت تستخدم أساليب جديدة للحؤول دون كشف تورطها في هذه الجرائم، من خلال استئجار سيارات بواسطة بطاقات هويات مزورة لاستخدامها في عمليات الترويج.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه تم تحديد هوية مروجَين اثنين ينشطان في منطقة ساحل المتن، وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن في منطقة ساحل المتن، كما اعترف الأول أنه استلم المخدرات مستخدما سيارة مستأجرة بواسطة هوية مزورة ليستخدمها في عمليات الترويج، كي لا يتم كشف تورطه.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".