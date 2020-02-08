شكرا لقرائتكم خبر عن كمين للجيش الأفغاني يقتل قائد شرطة عن طريق الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم شرطة ولاية هِرات الأفغانية عبد الرؤوف الأحمدى مقتل قائد شرطة وحدة التشغيل فى الولاية اليوم السبت إثر إطلاق قوات الجيش النار على سيارته الخاصة عن طريق الخطأ، وذلك بعد عدم توقفه لنقطة تفتيشية أقامها الجيش حديثًا.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن وزارتى الدفاع والداخلية لم يعلقا على الحادث حتى الآن، كما لم يشيرا إلى فتح التحقيقات فيه.

وأضافت القناة أن القتيل يدعى أحمد شاه، وتقوم الوحدة التى كان مسئولا عنها بشن عمليات خاصة فى هذه المنطقة الغربية.