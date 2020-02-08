شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لدينا 5 بريطانيين مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بيزون اليوم السبت إنه تم تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة.
وأضافت أن هناك طفلا بين المصابين الذين قالت إنهم ليسوا في حالة خطيرة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11. وقالت الوزيرة إن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت "عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية".
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