شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ناشدت سفارة الكويت لدى سنغافورة اليوم السبت المواطنين الراغبين في السفر الى سنغافورة تأجيل خطط سفرهم بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب الى الدرجة البرتقالية اثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد) الى 33 حالة.

وقالت السفارة في بيان، ان هذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب الى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخصا بفيروس (كورونا المستجد) بينهم عشرة أشخاص لم يزوروا الصين.