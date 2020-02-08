بالصور.. فتح الطرق من ام الطبول الى المهدية

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اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، السبت، عن فتح طرق مهمة في بغداد.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم رفع الكتل الكونكريتية من الشوارع المغلقة من المناطق القريبة من جامع ام الطبول ببغداد الى منطقة المهدية".
واضاف ان "ذلك سيؤدي الى تخفيف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من هذه الطرق".
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