سكرتير رئيس الوزراء يعلن تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء، السبت، عن تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة سير المواطنين لتكون من السادسة ولغاية الـ11 صباحا، بعدما كانت لغاية الساعة الـ10 صباحا".

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واضاف انه "تقرر ايضا تمديد فتح المنطقة من الساعة الثانية ظهرا ولغاية السابعة مساء بعدما كانت لغاية الخامسة مساء"، مشيرا الى ان "هذا التمديد سيبدأ اعتبارا من اليوم السبت".

يذكر ان مكتب رئيس الوزراء قرر في وقت سابق فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة من الساعة السادسة صباحا لغاية العاشرة صباحا ومن الثانية ظهرا ولغاية الخامسة مساء.